Icebergs flotan en las aguas de Nuuk, Groenlandia, el 7 de marzo de 2025. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP).
/ ODD ANDERSEN
Agencia AFP

El gobierno de Groenlandia no acepta “bajo ningún concepto” el deseo de EE.UU. de apropiarse de la isla
no acepta “bajo ningún concepto” el e intensificará sus esfuerzos para garantizar que su defensa se lleve a cabo en el marco de la OTAN, declaró su gobierno el lunes.

“Estados Unidos ha reiterado su deseo de tomar posesión de Groenlandia. El Gobierno de Coalición de Groenlandia no puede aceptarlo bajo ningún concepto”, indicó un comunicado.

PUEDES VER: Groenlandia responde a Trump: “No queremos ser estadounidenses”

La semana pasada, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido emitieron una declaración conjunta expresando su apoyo a Dinamarca y Groenlandia ante las acciones de Trump. “Ante la postura muy positiva adoptada por con respecto a Groenlandia, el Naalakkersuisut (gobierno groenlandés) intensificará sus esfuerzos para garantizar que la defensa de Groenlandia se integre en el marco de la OTAN”.

El gobierno de Jens-Frederik Nielsen enfatizó que Groenlandia pretende “permanecer siempre como parte de la alianza de defensa occidental”.

El domingo reiteró que Estados Unidos se apoderaría del territorio “de una forma u otra”, afirmando que “necesita un título de propiedad” y antes había reconocido que podría tener que elegir entre preservar la integridad de la OTAN o controlar el territorio danés.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

