(ARCHIVOS) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano de Charlie Kirk, director de Turning Point USA, antes de dirigirse a la Cumbre de Acción Estudiantil Adolescente de Turning Point USA en Washington. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP
Agencia EFE
El Gobierno de Trump planea cancelar visados a quienes “glorifiquen” asesinato de Charlie Kirk
El Departamento de Estado de advirtió este jueves que podría revocar los visados a los extranjeros que “glorifiquen” el asesinato del comentarista conservador , un estrecho aliado del presidente, Donald Trump.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, escribió el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, en la red social X.

Francisco Sanz

Landau, quien se autodenomina “el quitavisas”, expresó su indignación tras observar en redes sociales a “algunos elogiando, justificando o minimizando el suceso” y, por ello, instruyó a los funcionarios consulares a “tomar las medidas pertinentes”.

Además, instó a sus seguidores en X a informarle sobre cualquier comentario de ese tipo realizado por ciudadanos extranjeros, con el fin de que el Departamento de Estado pueda “proteger al pueblo estadounidense”.

mientras participaba en un evento en la Universidad Utah Valley. Las autoridades siguen buscando al autor del crimen, quien habría disparado desde el tejado de un edificio del campus para luego escapar.

Trump concederá a Charlie Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción civil de Estados Unidos


El comentarista conservador, padre de dos hijos y ampliamente conocido por haber fundado la organización Turning Point, era un estrecho aliado de Trump, quien anunció que le otorgará a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad.

