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Resumen

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 5 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una nueva política de restricción de visas para evitar el llamado “turismo de nacimiento”, que consiste en viajar al país con el propósito de dar a luz allí para que el bebé obtenga la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

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