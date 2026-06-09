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Barron Trump gestures after being acknowledged by his father US President Donald Trump during the inaugural parade inside Capital One Arena, in Washington, DC, on January 20, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) 210 Barron Trump gesticula tras ser reconocido por su padre, el presidente estadounidense Donald Trump, durante el desfile inaugural en el Capital One Arena, en Washington, D.C., el 20 de enero de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
Barron Trump gestures after being acknowledged by his father US President Donald Trump during the inaugural parade inside Capital One Arena, in Washington, DC, on January 20, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) 210 Barron Trump gesticula tras ser reconocido por su padre, el presidente estadounidense Donald Trump, durante el desfile inaugural en el Capital One Arena, en Washington, D.C., el 20 de enero de 2025. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Barron Trump, el hijo menor del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó en Florida su marca de bebidas de yerba mate SOLLOS, inspirada en la palabra Sol en español, con un precio de 39 dólares por un paquete de 12 latas.

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