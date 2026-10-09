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Isaías alcanzó categoría 3 mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (Foto: NOAA)
Isaías alcanzó categoría 3 mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (Foto: NOAA)
Por Agencia EFE

El huracán Isaías aumentó este viernes a categoría 3 al alcanzar vientos máximos sostenidos de 120 millas por hora (195 kilómetros por hora) mientras se acerca a tierra en el sur de Estados Unidos, donde amenaza a más de 20 millones de personas, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

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