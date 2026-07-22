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El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Foto: AFP
Por Agencia AFP

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

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