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Resumen

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Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración frente a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la plaza Enghelab de Teherán, el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer iraní sostiene un retrato del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, durante una concentración frente a una valla publicitaria antiestadounidense que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la plaza Enghelab de Teherán, el 3 de noviembre de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió el miércoles que el conflicto en Oriente Medio se extendería si Estados Unidos reanuda sus ataques contra la república islámica.

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