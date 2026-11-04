El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, advirtió el miércoles que el conflicto en Oriente Medio se extendería si Estados Unidos reanuda sus ataques contra la república islámica.

En los últimos días, varios medios habían mencionado la posibilidad de una campaña militar breve e intensa tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que el martes el Partido Republicano del presidente Donald Trump sufrió una contundente derrota.

El presidente estadounidense había declarado el fin de semana que estaba dispuesto a asestar un “golpe demoledor” a Teherán.

La madrugada del martes, la isla iraní de Qeshm fue objeto de ataques estadounidenses limitados.

“Si se repitieran agresiones de este tipo, la guerra tendría un alcance mucho mayor”, declaró Mojtaba Jamenei en un mensaje escrito publicado en su página web oficial.

También afirmó que “quienes aún albergan la más mínima esperanza de ver cambiar el comportamiento del sistema hegemónico gracias a cambios partidistas (...) se equivocan gravemente”.

El 3 de noviembre de 2026, durante una manifestación en la plaza Enghelab de Teherán, los iraníes ondearon banderas frente a una valla publicitaria antiestadounidense y antiisraelí, exigiendo justicia para su líder y venganza contra el presidente de Estados Unidos. Foto: ATTA KENARE / AFP / ATTA KENARE

El líder supremo iraní aún no ha aparecido en público desde que llegó al poder en marzo, unos días después de la muerte de su padre, Alí Jamenei, en los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.

El principal negociador iraní en el diálogo con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo este miércoles que los estadounidenses votaron “NO A LA GUERRA”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estimó que la guerra con Irán fue la causa de la derrota de los republicanos.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, afirmó en X.

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El jefe de seguridad de la república islámica, Mohsen Rezaei, fue categórico.

“La nación iraní ha infligido a Trump una derrota estratégica en el campo de batalla y en el estrecho de Ormuz, y una DERROTA POLÍTICA en Washington”, escribió en X Mohsen Rezaei usando mayúsculas como suele hacer el presidente estadounidense.

“Quien se atreva a atacar a Irán pagará el precio”, añadió Rezaei.

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