‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa. Foto: Departamento de Estado de EE. UU. / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.
Cofundador del Cártel de Sinaloa Ismael 'El Mayo' Zambada se declarará culpable en Nueva York
El cofundador del cartel de Sinaloa, , tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para el próximo 25 de agosto en , lo que le evitará ir a juicio, según documentos judiciales.

“La vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración”, dice una orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa contra uno de los mayores narcotraficantes de México, que con este acuerdo se evita un juicio después de que la fiscalía estadounidense descartó a principios de agosto solicitar la pena capital en su caso.

El pasado 14 de septiembre, Zambada, de 77 años, se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta combinación de imágenes muestra a Ismael «El Mayo» Zambada García (izquierda), cofundador del cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, hijo del otro cofundador del cártel, Joaquín «El Chapo» Guzmán. Foto: Departamento de Estado de EE. UU. / Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. / AFP
El narcotraficante fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo de su socio en el cartel de Sinaloa, .

Además de evitarle sentarse en el banquillo, su futuro acuerdo con la fiscalía estadounidense podría llevarle a una condena más liviana que la del Chapo, que cumple , y a colaborar con la fiscalía.

