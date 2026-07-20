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Resumen

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Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern, durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Jane Rosenberg
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern, durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la Justicia estadounidense.

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