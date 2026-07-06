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El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada permanece en una cárcel de Estados Unidos. (El Universal de México, GDA).
El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada permanece en una cárcel de Estados Unidos. (El Universal de México, GDA).
Por Agencia EFE

El narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada aceptó la cadena perpetua que enfrenta en Estados Unidos, según un escrito presentado este lunes por su defensa ante un tribunal federal de Nueva York, en el que solicita no ser enviado a una cárcel de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud durante el cumplimiento de la condena.

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