Ismael El Mayo Zambada en una imagen tras ser arrestado en Texas, Estados Unidos.
El Mayo Zambada pide que la facción de su hijo y los Chapitos cesen la violencia en Sinaloa
El capo mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, que, lavado de dinero y uso de armas en un tribunal de Nueva York, pidió que cese la violencia en Sinaloa.

“Mi cliente hace un pedido a la población de Sinaloa para que mantenga la calma, actúe con moderación y evite la violencia”, afirmó el abogado de Zambada, Frank Pérez, en un comunicado difundido a la conclusión de la audiencia donde el aceptó su culpabilidad.

a las autoridades estadounidenses en julio el año pasado, se desató una guerra a sangre y fuego en su estado natal, Sinaloa.

PUEDES VER: México afirma que piloto detenido en Sinaloa participó en entrega de ‘Mayo’ Zambada a EE.UU.

Los enfrentamientos los protagonizan la facción de los Mayitos -liderada por su hijo Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco- y la de los Chapitos -comandada por Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán, vástagos de -.

El Mayo, en palabras de su abogado, considera que “su comunidad” debe “mirar hacia la paz y la estabilidad para el futuro del estado” de Sinaloa.

“El derramamiento de sangre no sirve para nada, solo profundiza las heridas y prolonga el sufrimiento”, según Zambada.

El cerebro del quedó detenido en julio del año pasado tras aterrizar en el aeropuerto de Santa Teresa (Nuevo México, EE.UU.) en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, quien, según El Mayo, le tendió una trampa para llevarlo a Estados Unidos y entregarlo a las autoridades.

Zambada, que fue mano derecha de El Chapo desde 1989, permanece bajo custodia en Nueva York y con la declaración de culpabilidad de hoy podría enfrentarse a cadena perpetua, aunque es previsible que logre algún beneficio carcelario.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada, junto a sus abogados Frank Pérez y David Stern, durante el juicio realizado en un tribunal federal este lunes, en Nueva York (Estados Unidos). Foto: EFE/ Jane Rosenberg

La fecha estipulada para su sentencia es el próximo 13 de enero, pero antes debería tener lugar una presumible cooperación con el -que descartó semanas atrás la pena de muerte- mediante la provisión de información sensible.

Por su parte, Joaquín Guzmán López regresará en septiembre a un tribunal de Chicago, donde se prevé que también pueda declararse culpable después de que su hermano Ovidio, alias El Ratón, hiciera lo propio el mes pasado.

, todopoderosa plaza del narcotráfico internacional, continúa y ya se ha saldado con centenares de desaparecidos, víctimas mortales que algunos recuentos cifran en 2.000 , e incluso se han llegado a cerrar colegios y establecimientos a causa del régimen de terror instaurado.

