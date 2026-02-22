Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante la primera sesión plenaria de la 55ª Asamblea General de la OEA este jueves, en Saint John’s (Antigua y Barbuda). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, habla durante la primera sesión plenaria de la 55ª Asamblea General de la OEA este jueves, en Saint John’s (Antigua y Barbuda). Foto: EFE/ Bienvenido Velasco
Por Agencia EFE

El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, felicitó este domingo a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

EE.UU. confirma que dio apoyo de inteligencia a México para dar de baja a líder de cártel
EEUU

EE.UU. confirma que dio apoyo de inteligencia a México para dar de baja a líder de cártel

Subsecretario de estado de EEUU: Muerte del Mencho es “un gran avance” para México y EE.UU.
EEUU

Subsecretario de estado de EEUU: Muerte del Mencho es “un gran avance” para México y EE.UU.

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México
México

Grupo de inteligencia del Ejército de Estados Unidos ayudó en el operativo donde murió El Mencho en México

Aerolíneas de Canadá y EE.UU. cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte de narco El Mencho
México

Aerolíneas de Canadá y EE.UU. cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte de narco El Mencho