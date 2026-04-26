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Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. Foto: EFE/ Pool Casa Blanca
Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. Foto: EFE/ Pool Casa Blanca
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Por Agencia EFE

El mentalista Oz Pearlman, encargado de la actuación principal en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, relató que cuando se produjo el tiroteo estaba al lado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y pensó que “estaba a punto de estallar una bomba”.

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