El papa León XIV oficia una misa este martes en Beirut. Foto: EFE/ Dicasterio Para La Comunicación Del Vaticano / Simone Risoluti
/ Simone Risoluti
Agencia AFP
Agencia AFP

El papa León XIV pide a Estados Unidos buscar el diálogo en lugar de invadir Venezuela
El pidió este martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, en un momento de tensión entre ambos países por el despliegue militar del presidente estadounidense, , en el Caribe.

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró el papa estadounidense nacionalizado peruano durante una conferencia de prensa en el avión que .

Francisco Sanz
PUEDES VER: Los estrategas detrás del cerco a Maduro en Venezuela: ¿Quiénes dirigen la ofensiva naval y diplomática de EE.UU. en el Caribe?

al indicar que “las voces que vienen de Estados Unidos cambian (...) Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más”, dijo en español.

“Sobre , a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio estamos buscando maneras de calmar la situación por el bien del pueblo, porque muchas veces quienes sufren esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, apuntó.

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia , y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.

El papa León XIV pronuncia unas palabras durante la ceremonia de despedida antes de partir del Aeropuerto Internacional de Beirut al término de su viaje apostólico, el 2 de diciembre de 2025. Foto: Andreas SOLARO / POOL / AFP
/ ANDREAS SOLARO

Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es y tomar el control del petróleo del país.

concluyó el martes su primer viaje internacional como papa y declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

