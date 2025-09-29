Fotografía de miembros de la Guardia Nacional en la Armería de DC, en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Will Oliver.
El Pentágono anuncia el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland
Doscientos serán desplegados en , la principal ciudad de Oregon (noroeste), anunció el Pentágono el lunes, una medida contestada por el gobernador demócrata del estado.

Los soldados “serán llamados a servicio federal de inmediato por un período de 60 días para proteger a la y a otros empleados del gobierno estadounidense que estén realizando funciones federales”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

Portland es una de las ciudades donde la sede del ICE ha sido escenario de manifestaciones de opositores a las redadas contra la inmigración ilegal que impulsa el gobierno federal.

El sostiene que el despliegue de tropas es necesario para combatir la criminalidad y la inmigración ilegal.

Ya lo hizo en ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles y Washington. En la ciudad californiana, ese despliegue, también contestado por el gobernador, en agosto.

Oregon presentó una demanda ante los tribunales el domingo para bloquear el despliegue militar.

A juicio del gobernador demócrata, ese despliegue responde al “deseo de Trump de normalizar el uso de tropas militares para actividades ordinarias de aplicación de la ley”, particularmente en jurisdicciones dirigidas por sus oponentes políticos.

Las autoridades del estado dijeron que no había necesidad de un , ya que, contrario a las afirmaciones de Trump, las protestas allí contra ICE han sido de pequeña escala y pacíficas.

La demanda indicó que las manifestaciones generalmente involucran a menos de 30 personas y no han requerido arrestos desde mediados de junio.

