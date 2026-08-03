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Resumen

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Fotografía de archivo de una bandera estadounidense en la sede del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew
Fotografía de archivo de una bandera estadounidense en la sede del Pentágono, en Arlington, Virginia (EE.UU.). Foto: EFE/EPA/ Shawn Thew
Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha solicitado ideas “creativas y poco convencionales” para luchar contra Irán, informó este lunes la cadena CNN, en coincidencia con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de la reanudación del diálogo entre Washington y Teherán.

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