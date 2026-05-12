Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta imagen publicada por la Armada de EE. UU., el destructor de misiles guiados USS Barry, clase Arleigh Burke, lanza un misil de crucero Tomahawk mientras navega por el mar Mediterráneo el 29 de marzo de 2011. (AFP).
En esta imagen publicada por la Armada de EE. UU., el destructor de misiles guiados USS Barry, clase Arleigh Burke, lanza un misil de crucero Tomahawk mientras navega por el mar Mediterráneo el 29 de marzo de 2011. (AFP).
/ JONATHAN SUNDERMAN
Por Agencia EFE

El Pentágono cifró este martes en 29.000 millones de dólares el coste de la guerra de Irán, en lo que supone un aumento de unos 4.000 millones más que los reconocidos hace dos semanas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.