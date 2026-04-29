Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra a marineros haciendo señales a un avión E-2D Hawkeye en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Gerald R. Ford en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
Esta foto de la Armada de Estados Unidos muestra a marineros haciendo señales a un avión E-2D Hawkeye en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Gerald R. Ford en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (AFP).
/ SERGEANT FIRST CLASS MICHAEL HUN
Por Agencia EFE

El Pentágono estima que la guerra contra Irán ha costado a Estados Unidos 25.000 millones de dólares, principalmente en municiones, desde el comienzo de la operación el pasado 28 de febrero, declaró este miércoles un alto funcionario del Departamento de Guerra.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.