Foto a un video en el que el Ejército de Estados Unidos dispara contra una lancha en el Caribe. Foto: Pete Hegseth/X
Foto a un video en el que el Ejército de Estados Unidos dispara contra una lancha en el Caribe. Foto: Pete Hegseth/X
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a lancha en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a lancha en el Caribe

El Pentágono mostrará al Congreso video íntegro del polémico ataque a lancha en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Los secretarios de Estado y de Guerra de EE.UU., y , aseguraron este martes que mañana miércoles se proyectará para las comisiones del Congreso que supervisan al Pentágono el video íntegro del polémico , realizado el pasado 2 de septiembre, y que algunos han asegurado que podría constituir un crimen.

Rubio y Hegseth mantuvieron hoy una reunión informativa con senadores y a la salida del encuentro aseguraron a medios que los miembros de las Comisiones de Fuerzas Armadas, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, podrán ver las imágenes sin editar del bombardeo sobre el navío.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

“Por supuesto, no vamos a publicar un video sin editar y que es altamente secreto para el público general”, se apresuró a aclarar Hegseth a los periodistas.

PUEDES VER: ¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?

El ataque ejecutado en el Caribe el 2 de septiembre implicó un segundo bombardeo sobre la lancha, que Washington asegura que transportaba narcóticos, que remató a dos supervivientes del ataque inicial, algo que expertos en derecho militar consideran que supondría una acción ilegal.

El presidente estadounidense, , inicialmente dijo que no tenía “ningún problema” en publicar el video del ataque, aunque cambió después de opinión y dijo que dejaría que fuera Hegseth quien decidiera si se hacía público o no.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth. Foto: EFE/EPA/Shawn Thew

El ataque del 2 de septiembre fue el primero de y que ha supuesto la destrucción de alrededor de dos docenas de lanchas según EE.UU. cargadas de narcóticos y la muerte de al menos 95 de sus ocupantes.

Estos bombardeos se enmarcan en el enorme despliegue militar que el Pentágono mantiene en el Caribe desde septiembre que busca forzar la salida del presidente venezolano, , tal y como admitió en una entrevista publicada hoy por Vanity Fair la jefa de Gabinete del propio Trump, Suzie Wiles.

Imágenes militares y retórica de guerra: así presenta Trump la lucha contra el narcotráfico. ¿Estrategia o provocación? El video levanta polémica. #DonaldTrump #Narcotráfico #Política #GuerraContraLasDrogas

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC