El Pentágono pide a Hamás que cese los ataques a civiles en Gaza y deponga las armas

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó “firmemente” este miércoles a Hamás a que cese la violencia contra civiles en la Franja de Gaza y aproveche la “oportunidad histórica” para alcanzar la paz “desarmándose sin demora”.

“Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las (Fuerzas de Defensa de Israel) FDI, detrás de la Línea Amarilla”, escribió Cooper en un mensaje publicado en X.

El comandante estadounidense informó que transmitió sus “preocupaciones a los mediadores” que negocian en Egipto la implementación de la propuesta de paz impulsada por el presidente, Donald Trump, para el enclave palestino.

“Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla cesando completamente sus acciones, cumpliendo estrictamente con el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora”, agregó.

Un combatiente palestino enmascarado de las Brigadas Ezzedine al-Qassam, brazo armado de Hamás, hace guardia al sur de Deir el-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. (Foto: Bashar TALEB / AFP). / BASHAR TALEB

Cooper insistió en que siguen “muy optimistas respecto al futuro de la paz en la región”.

Videos que circulan en redes sociales muestran la ejecución de varias personas maniatadas en la ciudad de Gaza en medio de enfrentamientos entre la policía de Hamás y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel.

La semana pasada, el jefe del Centcom acompañó a los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante una visita a la Franja, coincidiendo con el inicio del cese el fuego estipulado en el plan.

Trump advirtió este martes al grupo islamista palestino de que si no entrega las armas serán obligados a entregarlas de forma “rápida” y a la fuerza.

El mandatario también aseguró que Hamás “al más alto nivel, a través de mi gente”, le ha asegurado que cumplirá con el compromiso de desarme.

El alto el fuego en Gaza comenzó el viernes pasado, y con ello el comienzo de la primera fase de la propuesta de Trump para la Franja, que incluye el cese de los ataques, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, junto a la retirada parcial de las tropas israelíes.

El acuerdo, aceptado por Israel y Hamás, incluye también la entrega de todos los rehenes fallecidos antes de ayer lunes. Hasta el momento, el grupo islamista solo ha devuelto 4 de los 28 cadáveres que retenía en el enclave palestino, un retraso que ha añadido tensiones sobre el cumplimiento de lo pactado.

De proseguir, la segunda fase de la propuesta estipula la desmilitarización de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un plan de reconstrucción con apoyo de las naciones árabes.