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Esta imagen de archivo difundida por el Departamento de Defensa de EE. UU. el 8 de mayo de 2026 muestra lo que, según el Departamento de Defensa y el FBI, es una imagen fija en infrarrojos obtenida de un sistema militar estadounidense en la que se aprecian uno o varios objetos no identificados sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025. Foto: Departamento de Defensa de EE. UU. / AFP
Esta imagen de archivo difundida por el Departamento de Defensa de EE. UU. el 8 de mayo de 2026 muestra lo que, según el Departamento de Defensa y el FBI, es una imagen fija en infrarrojos obtenida de un sistema militar estadounidense en la que se aprecian uno o varios objetos no identificados sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025. Foto: Departamento de Defensa de EE. UU. / AFP
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Por Agencia EFE

El Departamento de Guerra estadounidense anunció este viernes la publicación de una segunda partida de documentos del Gobierno que documentan encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés) y que habían sido catalogados como material clasificado.

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