El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se dan la mano al término de una rueda de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
Agencia AFP

El plan de Trump para Gaza prevé que él presida un comité de transición
El plan de Trump para Gaza prevé que él presida un comité de transición

El plan de Trump para Gaza prevé que él presida un comité de transición

Los no serán desplazados a la fuerza y el presidente encabezará un comité de transición, de acuerdo con el plan de paz para ese territorio palestino publicado el lunes por la Casa Blanca.

El plan, que Trump entregó a los líderes árabes, fue publicado mientras el republicano se reunía con el primer ministro israelí, .

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

El punto nueve, para garantizar la paz en Gaza, señala que la ciudad será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Donald Trump y que incluirá al ex primer minsitro británico, . Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”, y abre la puerta a la .

Por otro lado, el primer ministro israelí, perpetrados en ese país del Golfo, y prometió no volver a hacerlo, informó el lunes la Casa Blanca.

En una llamada telefónica con el primer ministro qatarí, , realizada junto al presidente de Estados Unidos, Netanyahu expresó su “profundo pesar” por la violación de la soberanía y la muerte de un guardia durante esos ataques del 9 de septiembre en un barrio residencial de Doha.

