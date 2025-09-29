El plan de Trump para Gaza prevé que él presida un comité de transición

Los residentes de Gaza no serán desplazados a la fuerza y el presidente Donald Trump encabezará un comité de transición, de acuerdo con el plan de paz para ese territorio palestino publicado el lunes por la Casa Blanca.

El plan, que Trump entregó a los líderes árabes, fue publicado mientras el republicano se reunía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump.

El punto nueve, de los veinte que cuenta el plan de Estados Unidos para garantizar la paz en Gaza, señala que la ciudad será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una “Junta de la Paz” internacional presidida por el propio Donald Trump y que incluirá al ex primer minsitro británico, Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para “una coexistencia pacífica”, y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

El presidente estadounidense Donald Trump habla en una rueda de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el 29 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL / JIM LO SCALZO / POOL

Por otro lado, el primer ministro israelí, se disculpó ante Qatar por los ataques contra Hamás perpetrados en ese país del Golfo, y prometió no volver a hacerlo, informó el lunes la Casa Blanca.

En una llamada telefónica con el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman, realizada junto al presidente de Estados Unidos, Netanyahu expresó su “profundo pesar” por la violación de la soberanía y la muerte de un guardia durante esos ataques del 9 de septiembre en un barrio residencial de Doha.