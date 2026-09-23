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Resumen

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El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, interviene durante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP)
/ TIMOTHY A. CLARY
Por Agencia EFE

El presidente sirio, Ahmed al Sharaa, insistió este miércoles en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas en la retirada de Israel de los Altos del Golán ocupados, dado que Tel Aviv un busca “imponer un hecho consumado” en esa zona.

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