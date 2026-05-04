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En Estados Unidos, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos específicos de cada tipo de visa antes de iniciar el proceso de solicitud (Foto: Freepik)
En Estados Unidos, se recomienda revisar cuidadosamente los requisitos específicos de cada tipo de visa antes de iniciar el proceso de solicitud (Foto: Freepik)
Por Agencia EFE

El retiro de visas por parte de Estados Unidos a políticos de oposición, directivos de medios de comunicación, magistrados y otros funcionarios en Costa Rica, se intensificó en el último año y abrió numerosas polémicas en el país centroamericano, cuyo presidente costarricense Rodrigo Chaves ha sido muy cercano a la administración de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

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