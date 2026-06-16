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El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington, D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El costo del polémico proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca ascendería a unos 600 millones de dólares, con más de la mitad cubierta con dinero público, pese a la insistencia del mandatario de que solo se financiará con donaciones privadas, según reveló este martes The Washington Post.

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