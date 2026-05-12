El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego se encuentra tambaleándose.

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, declaró Hegseth.

Pese a que la representante demócrata de Minesota, Betty McCollum, interrogó con intensidad al secretario de Guerra para que aportara algún detalle sobre los planes del Ejército estadounidense, él aseguró que no revelaría públicamente los próximos pasos.

Hegseth tampoco aclaró si el alto el fuego con Irán se mantenía a pesar del intercambio de disparos entre Irán y Estados Unidos en los últimos días.

“Como saben, en la mayoría de los casos, un alto el fuego significa que cesan los disparos”, se limitó a señalar.

Otro de los asuntos que se trataron en las comparecencias en el Capitolio fue el de la pérdida de reservas de armamento del Ejército de Estados Unidos, una preocupación que a Hegseth le pareció “exagerada” ya que afirmó que cuentan con más reservas de las que se necesitan.

“No estoy de acuerdo con la afirmación de que las municiones se agotan. Eso no es cierto”, afirmó el secretario de Guerra.

Un hombre se toma una selfie frente a una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Joomeini (izquierda) y el ayatolá Alí Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP). / TAUSEEF MUSTAFA

También sobre esta cuestión, que ha ocupado parte del debate público en Estados Unidos por el temor a quedar desprotegidos frente a China o Rusia, se pronunció el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien intentó disipar los temores.

“Tenemos municiones suficientes para las tareas que tenemos encomendadas en este momento”, aseguró.

Durante las comparecencias de este martes, el tono de Hegseth fue más moderado que el que usó el mes pasado en el Capitolio cuando arremetió contra los legisladores calificándolos como el “mayor adversario” de Estados Unidos por sus reticencias frente a la guerra en Irán.

Por otra parte, y también en el Capitolio, el Pentágono elevó el coste de la guerra hasta 29.000 millones de dólares, sin tener en cuenta la reparación de las instalaciones estadounidenses dañadas en ataques iraníes, por lo que la cifra se prevé más alta.