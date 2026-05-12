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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el inicio de la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, hoy 12 de febrero de 2025. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el inicio de la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, hoy 12 de febrero de 2025. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
/ OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó este martes en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego se encuentra tambaleándose.

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