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Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera en el Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de julio de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) espera en el Tribunal Federal de Inmigración de la Plaza de Nueva York, dentro del Edificio Federal Jacob K. Javitz, el 17 de julio de 2025. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia EFE

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un plan para financiar con 70.000 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, como parte de un esfuerzo por reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), parcialmente cerrado desde febrero por falta de fondos.

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