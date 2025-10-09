Vista exterior del Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, EE. UU. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
Vista exterior del Capitolio de Estados Unidos, en Washington DC, EE. UU. Foto: EFE/EPA/Will Oliver
El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el Gobierno
El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el Gobierno

El volvió este jueves a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al , que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país.

En una votación procedimental celebrada por la tarde, la cámara rechazó por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes, impidiendo que el proyecto avanzara hacia su debate final.

Se trata del séptimo intento fallido del Congreso por aprobar una medida de financiación temporal.

El estancamiento refleja la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las condiciones del presupuesto, especialmente en torno al gasto en salud, subsidios sociales y las prioridades fiscales de la .

Un aviso informa sobre el cierre del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., debido al cierre del Gobierno, este 1 de octubre de 2025, en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo
Un aviso informa sobre el cierre del Capitolio, sede del Congreso de EE.UU., debido al cierre del Gobierno, este 1 de octubre de 2025, en Washington. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo

Mientras tanto, el cierre continúa afectando aeropuertos, parques nacionales y museos federales, que han comenzado a reducir operaciones o cerrar.

De acuerdo a diversos senadores advirtieron que, de no alcanzarse un compromiso antes del fin de semana, la podría prolongarse varias semanas más, con un impacto creciente en los servicios públicos y en la economía nacional.

