El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el Gobierno

Escucha la noticia
El Senado de EE.UU. vuelve a fracasar en aprobar el plan para reabrir el GobiernoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Senado de Estados Unidos volvió este jueves a estancarse en sus esfuerzos por poner fin al cierre parcial del Gobierno federal, que mantiene sin financiamiento a decenas de agencias y afecta a cientos de miles de empleados públicos en todo el país.
En una votación procedimental celebrada por la tarde, la cámara rechazó por 54 votos en contra y 45 a favor la resolución de continuidad enviada por la Cámara de Representantes, impidiendo que el proyecto avanzara hacia su debate final.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: EE.UU. enviará 200 soldados a Gaza para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás
Se trata del séptimo intento fallido del Congreso por aprobar una medida de financiación temporal.
El estancamiento refleja la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre las condiciones del presupuesto, especialmente en torno al gasto en salud, subsidios sociales y las prioridades fiscales de la Administración del presidente Donald Trump.
Mientras tanto, el cierre continúa afectando aeropuertos, parques nacionales y museos federales, que han comenzado a reducir operaciones o cerrar.
De acuerdo a diversos senadores advirtieron que, de no alcanzarse un compromiso antes del fin de semana, la crisis presupuestaria podría prolongarse varias semanas más, con un impacto creciente en los servicios públicos y en la economía nacional.
TE PUEDE INTERESAR
- Gobierno de Israel aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás para el intercambio de rehenes por prisioneros
- Trump dice que aumentará la presión para poner fin a la guerra en Ucrania
- Trump sobre el acuerdo en Gaza: “No lo hice por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad”
- Hamás afirma que EE.UU. y mediadores le dieron garantías de que la guerra en Gaza terminó
Contenido sugerido
Contenido GEC