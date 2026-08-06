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Resumen

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El senador Mitch McConnell informó que fue dado de alta y que seguirá su recuperación en casa. (Foto: EFE)
El senador Mitch McConnell informó que fue dado de alta y que seguirá su recuperación en casa. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El senador republicano Mitch McConnell, uno de los más longevos de Estados Unidos, anunció este jueves que salió del hospital donde se recuperaba de una caída que sufrió en junio y que seguirá su rehabilitación en casa, tras semanas de rumores sobre su estado de salud.

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