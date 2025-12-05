El Supremo de EE.UU. decidirá sobre legalidad de orden de Trump para limitar ciudadanía

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que acepta a trámite y escuchará argumentos sobre la legalidad de la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, después de fallar a favor de levantar los bloqueos en tribunales menores a la controversial política.

La decisión del Supremo significa la revisión de un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en el territorio, un derecho que Trump quiere negar a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.

En junio pasado, la mayoría conservadora del alto juzgado (6-3) respaldó al republicano en su petición de levantar los bloqueos emitidos por jueces en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes determinaron en decisiones separadas que el presidente no tiene la autoridad de cambiar o restringir la Constitución.

Entonces, la Corte Suprema no decidió sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, sino sobre la jurisdicción de los juzgados menores y la legalidad en sus decisiones de bloquear a nivel nacional una orden del Ejecutivo.

Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del republicano, que regresó al poder el pasado 20 de enero con una recrudecida política antinmigración.

Vista del Tribunal Supremo de EE.UU., este 27 de junio de 2025, cuando decide sobre varios asuntos, como el veto de la Administración de Donald Trump a la ciudadanía por nacimiento. Foto: EFE/Jim Lo Scalzo

Trump firmó la orden el mismo día en el que asumió su segundo mandato.

Expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del mandatario han cuestionado los méritos de esta limitación porque señalan que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional que no puede ser derogado por una orden presidencial.

Unos 255.000 bebés al año podrían quedar afectados por estas limitaciones a la ciudadanía por nacimiento, según un estudio del Migration Policy Institute.

Trump ha defendido su posición diciendo que la Enmienda 14 se aprobó tras la guerra civil para proteger a los “hijos de los esclavos” y no para “quienes se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.