El terremoto de magnitud 6,3 en Afganistán deja al menos ocho muertos y casi 200 heridos

Al menos ocho personas murieron y más de 185 resultaron heridas por un terremoto de magnitud 6,3, que sacudió el norte de la madrugada de este lunes, golpeando a la población mientras dormía y exponiendo de nuevo la extrema vulnerabilidad del país a los desastres naturales.

El mayor número de víctimas hasta el momento se registró en la provincia de Balkh, donde las autoridades reportaron seis fallecidos y más de 70 heridos en el distrito de Khulm.

Además, una persona muerta y más de 100 heridos se han registrado en la capital provincial, Aybak, mientras que otra víctima mortal y 15 heridos se registraron en el distrito de Hazrat Sultan, dijo a los medios el jefe de Salud Pública de Samangan, Qari Lutfullah Habibi.

El sismo se registró a la 1:00 de la madrugada, hora local (20:30 GMT del domingo), con su epicentro a 22 kilómetros de la ciudad de Khulm, en la provincia de Balkh, y a una profundidad de 28 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El terremoto se sintió con fuerza en Kabul, y en varias provincias del norte y noreste del país, incluidas Balkh, Samangan, Kunduz, Takhar y Bamiyan.

Las autoridades talibanes indicaron que los equipos de rescate están evaluando los daños en las zonas remotas, y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que se restablezcan las comunicaciones.

El vicesecretario de prensa del Gobierno, Hamdullah Fitrat, anunció que se han difundido los números de contacto de los cuerpos militares para emergencias.

Afganistán está situado sobre una zona de colisión de las placas tectónicas india y euroasiática. La fragilidad de las infraestructuras y las construcciones de adobe en las zonas rurales multiplican la letalidad de los terremotos.

