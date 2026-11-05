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Resumen

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"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió JD Vance en X. (Getty Images).
"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió JD Vance en X. (Getty Images).
/ TOM BRENNER
Por BBC News Mundo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, causó conmoción en Washington el miércoles al culpar directamente a la guerra con Irán de la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, en lo que fue ampliamente interpretado como un intento de distanciarse del presidente Donald Trump de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

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