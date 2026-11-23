El volcán Kilauea, en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción este lunes arrojando fuentes de lava de 200 metros de altura, informó en un comunicado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La erupción comenzó cerca de la 1.30 hora local (11.30 GMT) y ha generado una columna de humo que “está alcanzando los 5.000 metros sobre el nivel del mar”, agregó el organismo gubernamental.

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Las chimeneas volcánicas, por donde sale la lava del volcán, se concentran en el cráter Halema’uma’u, dentro del extenso Parque Nacional de los Volcanes de Hawái.

Ubicado en la Isla Grande de Hawái, el Kilauea es uno de los volcanes más activos del mundo y ha estado entrando en erupción periódicamente desde diciembre de 2024, aunque su actividad ha quedado confinada a una misma zona del Parque.

Sus erupciones constantes han atraído a un gran número de turistas y científicos.

ERUPCIÓN DEL VOLCÁN KILAUEA, HAWAII 🇺🇸 Episodio 57 🌋Brotan nuevas fuentes de lava hoy 23 de noviembre de 2026, alcanzan una altura aproximada de 200 m 🪨 Reportan, se pueden ver y oír los piroclastos cayendo en el borde sur del cráter Halema’uma’u #Eruption Créditos 🎥 USGS Hawaiian Volcano Observatory Via @ryanhallyall — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 23, 2026

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