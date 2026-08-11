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Resumen

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Esta fotografía muestra un VC-25A Air Force One estacionado en la pista antes de la partida del presidente estadounidense Donald Trump del aeropuerto de Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
Esta fotografía muestra un VC-25A Air Force One estacionado en la pista antes de la partida del presidente estadounidense Donald Trump del aeropuerto de Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó Turquía después de la cumbre de la OTAN en una operación extraordinaria que parece sacada de una película de espionaje, donde los protagonistas fueron un avión presidencial usado como señuelo y una aeronave militar. La maniobra buscó mantener en secreto el verdadero paradero del mandatario ante una supuesta amenaza de asesinato por parte Irán.

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