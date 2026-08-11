Según un informe publicado el lunes por el diario The Washington Post, tras la cumbre de la OTAN celebrada el mes pasado en Ankara, Trump voló en un avión militar alternativo, mientras que la Casa Blanca hizo parecer que el presidente viajaba en el Air Force One de color azul claro.

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Trump había llegado a Turquía en el nuevo Boeing 747-8, de color rojo, blanco y azul marino, que le fue regalado por Qatar y que es utilizado de manera temporal como avión presidencial.

El presidente estadounidense Donald Trump desembarca del Air Force One a su llegada a la base aérea de Etimesgut, cerca de Ankara, el 7 de julio de 2026. (Foto de Osmancan Gürdoğan / AFP). / OSMANCAN GURDOGAN

Para abandonar Ankara, Trump apareció públicamente abordando uno de los antiguos Air Force One de color azul claro, por lo que los periodistas y parte del personal de la Casa Blanca asumieron que ese era el avión que lo llevaría hacia la base aérea de Mildenhall en el Reino Unido, su siguiente destino.

En aquel momento, el presidente dijo que el avión regalado por Qatar iba a ser llevado a Inglaterra antes de su partida para que las tropas estadounidenses destinadas en esa nación pudieran verlo de cerca.

Pero una vez dentro del Air Force One antiguo, Trump fue sacado de manera discreta por la parte trasera hacia un vehículo de catering, que lo trasladó hasta otro avión militar. Un video publicado por el Washington Post mostró parte de esa operación.

Al grupo de periodistas que creían que viajaban con Trump se les recomendó bajar las persianas de sus ventanas antes del despegue, aparentemente para que nadie notara la operación para sacar al presidente del Air Force One azul claro.

El tercer avión era un C-32A, una versión militar del Boeing 757, mucho más pequeño que el utilizado habitualmente como Air Force One.

El avión que los periodistas creían que llevaba a Trump partió como señuelo.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula frente al Air Force One tras desembarcar del antiguo VC-25A Air Force One en la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Mildenhall, al este de Inglaterra, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP). / SAUL LOEB

Tras llegar a Mildenhall, los fotógrafos captaron imágenes de Trump bajando del avión presidencial, lo que sugiere que volvió a abordar el Air Force One sin que fuera visto.

De acuerdo con el Washington Post, una amenaza iraní fue catalogada como suficientemente seria y obligó a montar la operación de engaño.

Mientras que la cadena CBS News informó, basada en funcionarios de Estados Unidos, que se había detectado una amenaza creíble de que Irán lanzaría un misil contra el avión.

Según el diario, la revelación sobre la operación procedía de un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con los desplazamientos presidenciales, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

En este punto, cabe precisar que tras el asesinato del ayatola Alí Jamenei el pasado 28 de febrero, al inicio de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel, las amenazas contra Trump adquirieron mayor gravedad. Por ejemplo, durante el funeral del líder iraní se escucharon llamados públicos a su muerte, mientras que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, prometió vengar a su padre.

Tras la visita a la base de Mildenhall, Trump abordó el nuevo avión Air Force One rojo para volar el resto del trayecto hasta Estados Unidos.

La agencia AP recordó que durante una rueda de prensa informal con periodistas a bordo del avión, se le preguntó directamente a Trump si existía alguna amenaza creíble por parte de Irán contra el Air Force One.

“Bueno, siempre estoy bajo amenaza. Soy el número uno en su lista, antes que ustedes”, dijo. Luego, añadió dirigiéndose a los periodistas: “Pero si yo me voy, ustedes también se van”.

La preocupación por la seguridad de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump habla antes de firmar una orden ejecutiva que exige mayor investigación y flexibilidad en materia de vacunas el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP). / JIM WATSON

Para el analista internacional Francesco Tucci, director de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la operación revela hasta qué punto el entorno presidencial y los servicios de seguridad toman en serio las amenazas contra el mandatario, aunque todavía no exista información pública suficiente para determinar la naturaleza exacta del riesgo que motivó la táctica de engaño.

Sin embargo, Tucci advierte que existen dos versiones sobre lo ocurrido. La primera sostiene que el avión donado por Qatar y reacondicionado para ser utilizado como Air Force One, fue considerado poco confiable debido a que no cuenta con todas las contramedidas electrónicas y sistemas de defensa necesarios para una aeronave presidencial. La otra apunta a la operación de engaño revelada ahora.

“Lo ocurrido evidencia que se toma muy en serio la seguridad de Trump y, sobre todo, cuando se trata del avión presidencial”, sostiene.

“No se ha visto en muchas ocasiones que el presidente viaje con dos aviones. Eso solo se da cuando hay una avería en el avión que se utiliza como Air Force One”, señala.

Tucci indica que el hecho de que el entorno de Trump haya adoptado medidas extraordinarias no significa necesariamente que exista información concluyente sobre un atentado inminente, pero sí que las amenazas iraníes son consideradas un riesgo que no puede ser descartado.

El analista recuerda que Trump ha enfrentado amenazas reales contra su vida y que durante su etapa como candidato sufrió un intento de asesinato. Por ello, considera que cualquier alerta relacionada con Irán debe ser evaluada con especial cuidado.

Tucci también pone atención en la Fuerza Quds, unidad de los Guardianes de la Revolución de Irán especializada en operaciones en el exterior.

“Las amenazas hay que tomarlas con pinzas”, señala. Y advierte que Irán dispone de capacidades para realizar operaciones fuera de su territorio, aunque considera difícil que una acción de este tipo pueda concretarse dentro de Estados Unidos.

Pero remarca que el riesgo no se limita al territorio estadounidense. “También lo puede golpear en una gira”, sostiene. Indica que incluso los sistemas de seguridad más sofisticados pueden presentar fallas.

Las amenazas y las contradicciones en la seguridad de Trump

Una valla con la imagen de Donald Trump en Irán. (Foto: EFE).

Tucci recuerda que las medidas de protección alrededor de Trump han variado incluso durante acontecimientos de gran exposición pública.

“En el Mundial, Trump aparecía detrás de un vidrio antibalas, pero en la final bajó a la cancha para entregar el trofeo”, señala.

Refiere que esa decisión muestra las dificultades que existen para mantener un esquema de seguridad absolutamente rígido alrededor de un presidente con una intensa exposición pública.

Considera que la posibilidad de que Irán intente actuar contra Trump no puede descartarse completamente, aunque insiste en que tampoco existen elementos públicos suficientes para afirmar que haya existido un plan concreto de atentado detrás del operativo de Turquía.

¿Cambiará Trump su forma de viajar?

El presidente Donald Trump parte a bordo del recién designado Air Force One, un Boeing 747-8 que anteriormente operaba como avión ejecutivo de Qatar, el 3 de julio de 2026. (Foto de Brett Johnsen/NurPhoto vía AFP). / BRETT JOHNSEN

Con respecto a si en adelante Trump modificará sus desplazamientos internacionales, Tucci considera que una parte importante de la respuesta dependerá del propio presidente y de su personalidad.

“Eso dependerá de él, de su egocentrismo”, afirma. Como ejemplo, recuerda la cumbre entre Trump y Vladimir Putin, cuando el mandatario estadounidense quiso utilizar la llegada a Alaska para exhibir el poderío de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Por ello, no descarta que Trump vuelva a priorizar las demostraciones de fuerza y la exposición pública en futuras cumbres internacionales, incluso cuando los organismos de seguridad recomienden mayores restricciones.

“Es un presidente con una fuerte personalidad, es temperamental. Todo depende de él”, concluye.