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El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él gano, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

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