Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él gano, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.
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