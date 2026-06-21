El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él gano, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él gano, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda. La publicación de Donald Trump en Truth Social celebrando la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia. (Foto: captura de Truth Social) VIDEO RECOMENDADO