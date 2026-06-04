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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Dulles, Virginia, el 12 de mayo de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Dulles, Virginia, el 12 de mayo de 2025. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos amenazó este jueves con retirar visas y prohibir la entrada al país a quienes traten de manipular la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 21 de junio.

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