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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Johan Nilsson/Archivo
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: EFE/EPA/Johan Nilsson/Archivo
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó por teléfono este domingo al derechista Abelardo de la Espriella por su victoria en las presidenciales de Colombia según el conteo preliminar, y confió en “trabajar estrechamente” en “poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos”, entre otros objetivos.

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