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La Embajada de Colombia en Washington confirmó la detención de Beto Coral, exiliado en Estados Unidos desde 2015, por parte de agentes de migración en Arizona. (EFE/ Planeta de Libros)
La Embajada de Colombia en Washington confirmó la detención de Beto Coral, exiliado en Estados Unidos desde 2015, por parte de agentes de migración en Arizona. (EFE/ Planeta de Libros)
/ Planeta de Libros
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aprobó el memorando para detener al activista colombiano conocido como Beto Coral por criticar al candidato presidencial de su país natal, Abelardo de la Espriella, respaldado por el presidente Donald Trump, publicó este sábado el diario The New York Times, que tuvo acceso al documento.

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