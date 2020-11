Conforme a los criterios de Saber más

Tras cinco largas jornadas en las que se disputaron hasta el último minuto los votos electorales de un importante grupo de estados, el demócrata Joe Biden finalmente resultó ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dejando así a Donald Trump como un presidente de un solo término, un caso que solo se había registrado cuatro veces en los últimos 100 años.

Si bien el mandatario en funciones ha anunciado su intención de acudir ante la justicia para detener el conteo en ciertos estados y exigir el recuento en otros, aún no se ha confirmado que estos procesos puedan ser llevados a cabo.

A diferencia de hace cuatro años, cuando Trump derrotó a Hillary Clinton pese a que la demócrata obtuvo casi 3 millones de boletas electorales más que él, esta vez la victoria de Biden estuvo tanto en el voto popular (más de 4 millones de votos que podrían aumentar a medida que siga el conteo) como en los votos del Colegio Electoral (superó los 270 votos que necesitaba para ganar cuando consiguió el triunfo en Pensilvania.).

El Comercio conversó con dos analistas internacionales sobre los factores que terminaron inclinando la balanza a favor del demócrata.

“Es obvio que la pandemia jugó totalmente en contra de Trump por dos factores esenciales: se tumbó la economía y, con ella, la carta de presentación del presidente republicano; dos, el manejo totalmente errático de la pandemia que ha causado que personas mayores blancas, usuales votantes republicanos, se voltearan”, considera el profesor de las universidades USIL y Científica del Sur, Francisco Belaunde Matossian.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia de Covid-19, no solo por los más de 9,4 millones de casos confirmados y 233.650 muertes a causa de la enfermedad que registran al cierre de este artículo; sino que la crisis sanitaria provocó una recesión que no se veía desde la Gran Depresión.

Desde que se desató la epidemia, además, Trump fue criticado por subestimar la enfermedad, tomar decisiones tardías e incluso mostrarse en contra de las recomendaciones de los expertos sanitarios de su propio gobierno.

“Más que detectar elementos positivos en la campaña de Biden, quien no tiene mucho carisma y ha protagonizado una campaña tranquila, yo diría que Trump se ha autosaboteado. Tomó malas decisiones para enfrentar a la pandemia favoreciendo una grave crisis económica. Si Trump no hubiera manejado tan mal la emergencia, manteniendo un buen crecimiento económico habría ganado fácil. Al estadounidense no le importa la política exterior sino la matriz económica nacional”, asegura por su parte el politólogo de la Universidad L’Orientale de Napoles y profesor de Ciencias Sociales en la PUCP, Francesco Tucci.

“Por otro lado, cómo ha tratado el problema racial”, agrega. Estados Unidos registró este año una ola de protestas contra el racismo comparable únicamente con las que se produjeron tras el asesinato de Martin Luther King, en 1968. Los continuos casos de ciudadanos afroamericanos asesinados por policías blancos que incurrieron en abusos causaron esta crisis.

Trump, además, no solo se mostró en contra de las manifestaciones sino que llegó a tildar a quienes participaban en ellas de “terroristas domésticos”, además de desplegar a tropas armadas de la Guardia Nacional en diversos estados.

Belaunde, por su parte, señala que la ventaja para Biden, recordado principalmente por ser el vicepresidente de Barack Obama durante sus dos periodos, también residió en el poco antivoto que cargaba en su contra.

“A diferencia de Hillary Clinton, Biden no genera el mismo rechazo que ella. Muchos votos, incluso de republicanos, no fueron hacia él por méritos propios sino para salir de Donald Trump”, asegura.

Tucci finalmente agrega que el discurso de Trump, quien desde el 2016 se presenta como un candidato ajeno a la clase política tradicional, resultó menos efectivo tras haber pasado cuatro años en la Casa Blanca.

“Trump se ha presentado nuevamente como el candidato antisistema, igual que en el 2016, pero ahora es diferente porque él es el mandatario. No puedes decir que harás a EE.UU. grande de nuevo si tú eres quien ha estado en el poder durante cuatro años”, concluye el experto.

