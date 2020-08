La pandemia de coronavirus ha modificado todos los aspectos de nuestra vida. Y el plano electoral no es la excepción. En Estados Unidos, durante las campañas políticas ya hemos visto cambios como la celebración de menos mítines, el reemplazo de las visitas de los equipos de cada candidato por conferencias virtuales y esto será aún más evidente al momento de marcar la opción presidencial, cuando la mayoría de urnas sean reemplazadas por votaciones mediante correo.

Originado durante la Guerra Civil Estadounidense (1861-1865) para los militares, el voto por correo fue permitido durante varios años para las personas que no podían asistir al centro de votación el día de la elección. Con el paso del tiempo, sin embargo, esta modalidad se extendió por casi todo el país y para casi todas las personas, bajo condiciones estipuladas por cada estado.

Para ello existen dos sistemas el voto por correo universal, en el que una boleta es enviada todos los votantes registrados; y el voto por correo por ausencia, donde se autoriza a sufragar de esa forma tras justificar por qué no puede acudir al centro de votación, las razones pueden ir desde estar enfermo hasta estar de viaje para el día de la elección.

Según el centro de investigación con base en Washington D.C., Institución Brookings, para las elecciones presidenciales del 2016 un cuarto de los votos fueron emitidos bajo la modalidad de correo. Esto representa 33 millones de sufragios.

El Pew Research Center detalla que para este año se espera que la mitad de votantes estadounidenses utilicen esta modalidad para sufragar.

Según el Consejo Nacional de Legislaturas Estatales, 34 estados y el distrito de Columbia (Washington D.C.) permiten que los votantes presenten su solicitud para votar por correo las semanas previas a la elección, además, otros 11 estados aligeraron los requisitos para acceder a esta modalidad de sufragio.

“La mayoría de los estados está trabajando para facilitar que los ciudadanos voten en ausencia por correo este año debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). Las reglas electorales son diferentes en cada estado y cada uno tiene diferentes requisitos para la votación ausente por correo”, precisa el portal gubernamental USA.gov en un artículo informativo donde además brinda el enlace para conocer la legislación de cada estado al respecto.

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia, registrando más de 5,4 millones de casos y 170 mil muertos a causa de la enfermedad. Los expertos en salud, además, advierten que para la fecha de la elección (3 de noviembre) la nación se encontrará en medio de un rebrote por el inicio del invierno.

PASOS A SEGUIR

Lo primero que debe realizar un votante, ya sea que elija la modalidad presencial o por correo, será registrarse. Para ello debe ser mayor de 18 años, contar con la ciudadanía estadounidense, no estar preso y residir por al menos 6 meses en algún estado.

En caso de cumplir con ello, el ciudadano deberá visitar la web de la autoridad electoral de su estado e inscribirse. Todo este proceso debe realizarse, por lo general, antes de la segunda semana de octubre.

Una vez registrado, y siguiendo el calendario de cada estado, el ciudadano deberá llenar la solicitud para acceder a la modalidad del voto por correo. Normalmente este trámite debe ser realizado antes de la tercera semana de octubre.

En caso de ser aprobado, el sufragante recibirá por correo un sobre sellado con una papeleta de votación. Tras leer cuidadosamente y seguir las instrucciones que aprecen en él, el votante deberá meter la boleta en otro sobre especial que también le será enviado, firmar y fechar el mismo.

Los plazos de entrega varían, con estados que contemplan el voto anticipado en un periodo de entre 6 a 45 días previos a la fecha oficial de sufragio, pero tienen como máximo el 3 de noviembre. Para ello, el ciudadano podrá remitirlo mediante el Servicio Postal Estadounidense (USPS) o depositarlo en las urnas oficiales de votación instalados en lugares que serán informados por cada autoridad local.

Es importante que el ciudadano revise atentamente a las instrucciones, pues se han visto algunos casos en los que las boletas no fueron dadas por válidas por errores que iban desde no firmar el sobre de entrega hasta no marcar alguno de los campos indicados. Según Telemundo, por ejemplo, en Wisconsin se desecharon 23 mil boletas durante las elecciones primarias de abril.

El sufragante recibirá por correo un sobre sellado con una papeleta de votación. Tras leer cuidadosamente y seguir las instrucciones que aprecen en él, el votante deberá meter la boleta en otro sobre especial que también le será enviado, firmar y fechar el mismo. (Foto: AP)

TRUMP VS. EL CORREO

Sin embargo, y pese a que parece ser la opción más práctica y segura durante la pandemia, no a todos les convence el voto por correo. En este grupo destaca el actual presidente de Estados Unidos y candidato por el Partido Republicano, Donald Trump.

Trump no ha dejado de calificar la modalidad como “fraudulenta” y asegurar que no otorgará el financiamiento necesario para el USPS cumpla de manera efectiva con el proceso. “Los demócratas quieren 3.500 millones de dólares para destinarlos a algo que acabará derivando en un fraude”, dijo.

El discurso de Trump no es diferente a la mayoría del Partido Republicano, especialmente la del ala más conservadora, que teme que gran parte de los demócratas que no acuden a las urnas emitan sus votos en esta oportunidad ante la facilidad de realizarlo.

Sobre el fraude, por otro lado, diversas instituciones como el Centro de Justicia Brennan de la Universidad de Nueva York han señalado que no existe evidencia de que el voto por correo aumente estos indicadores, debido a los numerosos procesos de seguridad con los que cuenta el sistema electoral, dedicados principalmente a combatir la suplantación de identidad y el robo de boletas electorales.

Trump no ha dejado de calificar la modalidad como “fraudulenta” y asegurar que no otorgará el financiamiento necesario para el USPS cumpla de manera efectiva con el proceso. (Foto: Archivo AP)

Pero la disputa de Trump contra el voto por correo no solo pone el riesgo el acceso de miles de ciudadanos a este servicio, sino al mismo sistema federal de correos, una institución en el país y en funcionamiento desde 1775. La cifra de 3.500 millones de dólares que Trump dijo estar dispuesto a bloquear forma parte de un paquete de 25 mil millones que los demócratas propusieron para los próximos tres años, con la intención de salvar al servicio.

Con pérdidas de 6.700 millones de dólares en la primera mitad del 2020 y un total estimado de 20 mil millones para los próximos dos años, el USPS corre el riesgo de desaparecer.

Los argumentos de Trump pierden aún más sustento tras conocerse que tanto él como la Primera Dama, Melania Trump, solicitaron boletas de votación por correo para las primarias de Florida, según consta en los registros del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach y fue recogido por medios como USA Today o CNN.

