De acuerdo a la encuesta, realizada entre el 23 y 27 de julio, Trump posee el 54% de intención de voto de cara a las elecciones primarias republicanas, que iniciarán dentro de seis meses.

Lo más resaltante, sin embargo, es que su más cercano perseguidor, el también polémico gobernador de Florida, Ron DeSantis, aparece casi 40 puntos por debajo, con apenas 17% de preferencia.

El antiguo compañero de fórmula de Trump, Mike Pence; el senador Tim Scott y la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, completan la lista de precandidatos consiguiendo apenas de 3% de intención de voto cada uno.

El más reciente sondeo de intención de voto publicado por The New York Times muestra que el expresidente Trump es el favorito para ganar las primarias republicanas. / ANDY JACOBSOHN / AFP

MIL Y UN ESCÁNDALOS

La preferencia por Trump es llamativa, sobre todo, por la enorme lista de líos judiciales que mantiene encima, la mayoría de ellos agravados luego de su accidentada salida de la Casa Blanca.

“Trump es como el teflón, al que nada se le queda pegado. Es parte del fenómeno que vimos desde las primeras acusaciones en su contra, donde una acusación y la cobertura mediática producto de ello le resulta benéfico en términos de aprobación. Siempre recordando que esta preferencia de Trump se mantiene entre quienes se identifican como republicanos -que participan de las primarias partidarias-, y no necesariamente en el electorado en general -que define la elección presidencial-”, comenta a El Comercio el analista político y catedrático de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Octavio Pescador.

Actualmente, el expresidente enfrenta 34 cargos criminales en un tribunal de Nueva York, como parte del proceso que investiga los pagos que le realizó su equipo a la exestrella de la industria pornográfica Stormy Daniels a cambio de guardar silencio sobre una presunta relación extramatrimonial.

Meses antes, en mayo, un juzgado civil neoyorquino encontró culpable a Trump de haber abusado sexualmente y difamado a la columnista E. Jean Carroll, imponiéndole una compensación de 5 millones de dólares a favor de la víctima.

Por otro lado, se conoció que la fiscal distrital de Fulton, en Georgia, prepara la carpeta de acusaciones contra Trump en el marco de la investigación abierta en su contra por subversión electoral. A esta demanda se sumarían cargos enviados desde la oficina del fiscal especial Jack Smith, de Washington, por el mismo caso.

Cabe recordar que después de su derrota en las urnas en el 2020 frente al demócrata Joe Biden, Trump afirmó sin mayor sustento que las elecciones habían sido manipuladas a favor de su rival.

La campaña que emprendió para desacreditar los resultados llevó a que miles de sus seguidores perpetraran el infame asalto al Capitolio en enero del 2021, durante la ceremonia en la que los votos serían oficializados.

El 6 de enero del 2021, miles de seguidores de Trump protagonizaron el infame asalto al Capitolio, en el que reclamaban que a su candidato le habían robado la reelección, pese a que no existían pruebas al respecto. / ROBERTO SCHMIDT / AFP

Una comisión especial del Congreso que investigó estos actos delictivos, que dejaron un saldo de cinco muertos y decenas de heridos, concluyó sus sesiones recomendando que se le imputen cargos al exmandatario por cuatro delitos y que se le prohíba volver a tentar a la presidencia.

Esto poco parece importarle al expresidente, quien ha prometido mantener sus intenciones de postular a la presidencia incluso si es condenado o enviado a prisión en alguno de los juicios. Pero, ¿esto es siquiera posible?

“Técnicamente, la Constitución no excluye a los condenados o presos para ser electos como presidentes. Sin embargo, para ganar la presidencia de Estados Unidos los republicanos necesitan dos cosas. Una es que el tercer candidato del Partido Verde, Cornell West, postule, porque eso le quitará apoyo de los jóvenes y las minorías a Biden. Pero la más importante es el voto independiente, ningún partido puede ganar sin su apoyo. Lo que le ha pasado a Trump sí ha repercutido en la opinión de los independientes, antes Biden tenía una ligera ventaja pero ahora sí es definitiva. Si lo llegan a condenar sería imposible que los republicanos ganen la presidencia con un candidato así”, explica Pescador.

LÓGICA O PASIÓN

Sin embargo, poco parecen importar estos -y muchísimos escándalos más que no han sido mencionados en este artículo- para los votantes de Trump.

“Lo que Trump tendría que usar como dinero de campaña lo usa como defensa legal. A pesar de ello, le ha salido como buen negocio los conflictos, porque sigue sin tener una sentencia que implique penas de cárcel, los cargos le dan más publicidad y aunque sus simpatizantes tengan la evidencia en la mano lo quieren. No les importa lo que les digan, lo van a perdonar. Eso trae a la memoria su lamentable frase de salir a disparar en la Quinta Avenida y no tener consecuencias. Con ese resguardo ha navegado y, muy astutamente, se ha victimizado diciendo que Biden, los demócratas y los políticos tradicionales usan el sistema judicial para cazarlo. Entonces, el elector republicano busca defenderlo. Lo importante acá es que su respaldo es incondicional”, asegura el analista.

El sondeo de The New York Times revela, por ejemplo, que quienes optan por Trump antes que por Ron DeSantis no lo hacen porque tengan un mal concepto del gobernador de Florida, sino simplemente porque “aman” al expresidente.

La campaña del gobernador de Florida, Ron DeSantis, perdió tracción en los últimos meses y no fue capaz de capitalizar los problemas legales de Trump a su favor, llevándolo a perder cada vez más apoyo en las filas republicanas. / SERGIO FLORES / AFP

Por otro lado, el perfil del votante que llevó a Trump a la Casa Blanca en el 2016 habría cambiado radicalmente. Mientras que en ese entonces se estimaba que el voto fuerte por el millonario estaba concentrado principalmente en la clase obrera y de menor instrucción académica, la última encuesta revela que Trump es la opción preferida en todos los grupos demográficos de todas las regiones del país.

El fenómeno Trump, finalmente, parece haber cautivado por igual tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como ancianos, a moderados y conservadores, a iletrados y académicos, como al votante citadino y al rural.

“Dentro del partido, Trump toma control de los republicanos y eso se puede ver en los comités de los condados. Tanto demócratas como republicanos dirigen comités en todo el país, y es de las personas más poderosas en términos de simpatía para un candidato porque coordinan las juntas, elaboran las agendas, son vitales para las primarias. Hace tres semanas salió una encuesta y vi que a pesar de sus problemas judiciales, su apoyo entre los presidentes de los comités condales seguía creciendo. Ese poder ya institucionalizado le permite tomar las riendas del partido. Eso, por arrastre, hace que los donantes inviertan en quien vean que puede plantarle cara al rival demócrata. Como DeSantis perdió tracción y no pudo sacar provecho de los problemas de Trump, el resto de republicanos deciden mantenerse con Trump”, afirma Pescador.

Consciente de su alcance, Trump ya estaría pensando no solo en el primer debate republicano que tendrá lugar en un mes, o en el inicio de las primarias en medio año, sino en la decisiva votación nacional, en la que muy probablemente se mida nuevamente con Joe Biden.

Ante ello, en un evento celebrado este lunes en Pensilvania, el neoyorquino hizo un llamado a los republicanos de la Cámara Baja para que inicien un proceso de juicio político en contra del actual presidente, a raíz del escándalo de corrupción que involucraría a su hijo Hunter Biden.

“Cualquier republicano que no actúe sobre el fraude demócrata debe ser reemplazado inmediatamente en las primarias y salir”, amenazó Trump, quien prometió apoyar al candidato que se oponga a aquellos congresistas que él considera como traidores.

Para esas amenazas, Trump se apoya en una aplastante estadística: el 82% de los 250 candidatos que apoyó durante las elecciones de medio término del 2022 fueron reelectos.

Sin embargo, un artículo de fact-checking elaborado por The New York Times reveló que esto se trataría sobre todo de una retórica bien aprovechada, pues Trump habría apoyado a claros favoritos a la reelección, mientras que “en las 36 elecciones más disputadas, Trump solo apoyó a cinco candidatos. Y los cinco perdieron”.