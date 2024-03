Este lunes 25 resultó una jornada agridulce para el expresidente estadounidense Donald Trump. Por un lado, la justicia rechazó su pedido de aplazar por 90 días el inicio del juicio penal en su contra por el Caso Stormy Daniels; sin embargo, también se benefició de una notoria reducción en la multimillonaria fianza que debe pagar tras haber sido hallado culpable de fraude fiscal.

El juez de origen colombiano Juan Merchán desestimó el pedido de la defensa de Trump, que había solicitado retrasar por hasta tres meses el juicio en su contra por presuntamente haber comprado el silencio de la exactriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como ‘Stormy Daniels’.

El proceso, que inicialmente estaba previsto para empezar este lunes 25, ya había sido aplazado por 30 días luego de que la fiscalía presentara un nuevo grupo de pruebas que debían ser revisadas por la defensa de Trump.

Sin embargo, esta vez Merchán determinó que el 15 de abril -o sea, dentro de 20 días- comenzará la selección del jurado para el que sería el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos.

La medida fue recibida personalmente por Trump y fue calificada como “injusta” por su abogado, Todd Blanche. “No debería tener que presentarse a un juicio ahora, por qué (los fiscales) decidieron presentar este caso hace un año y no hace tres años”, reclamó el defensor ante el tribunal.

Trump está acusado de haber pagado 130 mil dólares a Daniels, a través de su abogado Bill Cohen, durante la campaña del 2016 a cambio del silencio de la exactriz porno sobre una supuesta relación extramatrimonial que mantuvieron años atrás. / ETHAN MILLER OLIVIER DOULIERY

- Reducción en la fianza -

Sin embargo, no todas fueron malas noticias para Trump. Mientras se dirigía a la corte en Manhattan, el exmandatario fue notificado de que el tribunal de apelaciones de Nueva York había autorizado reducir a menos de la mitad la fianza fijada en su contra por el caso de fraude fiscal en el que también están condenados sus hijos Eric y Donald Jr., además de la Trump Organization.

Trump ahora deberá pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días, en lugar de los US$454 millones -355 millones de multa y más de 100 millones de intereses acumulados- fijados en febrero por el juez Arthur Engoron por inflar el valor de sus propiedades para obtener intereses más favorables en préstamos y seguros en su imperio inmobiliario Trump Organization.

La medida suspende temporalmente la posibilidad de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ejecute el embargo de los bienes y cuentas bancarias de los Trump.

“Debería ser CERO, ¡NO HICE NADA MALO!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social tras conocerse el fallo del tribunal. Una semana atrás, sus abogados habían asegurado que el magnate no había podido reunir la suma de la fianza.

A mediados de febrero, el juez Engoron fijó multas para Trump y sus empresas (355 millones de dólares), sus dos hijos mayores (4 millones de dólares cada uno) y a un antiguo ejecutivo de la compañía (un millón de dólares) por fraude fiscal. / KENA BETANCUR / AFP

- Impacto electoral -

La noticia de que Trump, quien constantemente se ha jactado de ser un acaudalado empresario, no pueda pagar su fianza sin duda generó sorpresa. “Para su base de votantes no hay ningún impacto porque nada parece socavar ese apoyo, pero sí para los votantes moderados o independientes que lo apoyaron en la última elección y que ahora han reforzado la idea de que Trump no es un buen candidato para ellos”, comenta a El Comercio el analista político Hernán Molina.

“Su imagen cambiaría radicalmente a los ojos de mucha gente ya que siempre se ha presentado como un millonario de éxito”, comentó por su parte a la agencia AFP Andrew Weissmann, exfiscal federal y autor de un libro sobre las acusaciones contra el exgobernante.

En un aparente intento por revertir esta idea, este lunes 25 el mandatario aseguró “tener mucho efectivo” para pagar la nueva fianza, aunque admitió que preferiría utilizarlo “para ser elegido”, en referencia a su campaña presidencial.

Al igual que en el resto de procesos judiciales que pesan en su contra, Trump ha planteado la idea de que se trata de un complot en su contra para evitar su regreso a la Casa Blanca. Prueba de ello es que calificó a la fiscal James de “racista y corrupta” y al juez Engoron de ser ”controlado por la camarilla demócrata”.

“La diatriba constante contra jueces y fiscales sigue funcionando con su base, pero esta ya no es la misma que lo seguía fervientemente hace cuatro años. Se ha achicado, aunque mantiene entre un 28% y un 32% de voto asegurado. Por más que siga hablando, considero que muchos ya se han cansado de ello, la prueba es que un 70% de votantes no quiere una nueva definición entre Biden y Trump. Eso demuestra el hartazgo por ambos políticos”, señala Molina.

El analista destaca, sin embargo, que el actual mandatario y virtual nominado demócrata Joe Biden podría aprovechar las dudas que se depositan sobre Trump y resaltar los logros conseguidos en materia económica, uno de los aspectos más decisivos para el elector estadounidense.

“Actualmente la economía está bastante sólida en Estados Unidos. El desempleo no ha subido, la inflación está bajando, los intereses lamentablemente siguen altos porque la Reserva Federal considera que aún no se ha ganado la batalla con la inflación. Ahora todo depende de cómo la campaña de Biden presente sus planes para la economía y se diferencie de lo que propongan los republicanos. La base de Trump no decidirá la elección, no le alcanza; pero sí lo harán los independientes y hoy en día Biden aún debe hacer bastante para ganarse esos votos”, explica.