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El demócrata y electo gobernador de Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins, interviene durante un evento en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, el 13 de noviembre de 2026. (Mark Makela / Getty Images vía AFP)
El demócrata y electo gobernador de Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins, interviene durante un evento en el Mission Ballroom, en Denver, Colorado, el 13 de noviembre de 2026. (Mark Makela / Getty Images vía AFP)
/ MARK MAKELA
Por Agencia EFE

El demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins se convertirá en el próximo gobernador de Alaska, el primero de su partido en liderar el estado desde 2002, según pronósticos de medios publicados este sábado, mientras continúa el recuento para la carrera al Senado por ese estado casi dos semanas después de las elecciones de medio mandato.

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