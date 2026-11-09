icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart, de origen cubano, ganó su reelección en Miami por menos de 2.000 votos. (Captura de Telemundo)
El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart, de origen cubano, ganó su reelección en Miami por menos de 2.000 votos. (Captura de Telemundo)
Por Agencia EFE

El congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart, de origen cubano, ganó su reelección en Miami por menos de 2.000 votos, con lo que permanecerá como una de las principales voces en la Cámara de Representantes que opinan sobre política de Cuba y Latinoamérica, según medios.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?