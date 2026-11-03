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El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire, Chris Pappas, habla durante un acto de campaña en Nashua, el 17 de octubre de 2026. (Foto de JOSEPH PREZIOSO / AFP).
El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire, Chris Pappas, habla durante un acto de campaña en Nashua, el 17 de octubre de 2026. (Foto de JOSEPH PREZIOSO / AFP).
/ JOSEPH PREZIOSO
Por Agencia EFE

El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

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