El candidato demócrata por New Hampshire al Senado, Chris Pappas, venció este martes a su rival republicano, según proyecciones de las cadenas NBC y CNN, y se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en el Senado de Estados Unidos.

Pappas se impuso al republicano John Sununu y mantuvo el escaño para la bancada demócrata que hasta ahora ocupaba la senadora Jeanne Shaheen.

Shaheen cederá el relevo a Pappas tras 18 años en el cargo.

Pese a no haber querido hacer bandera en exceso de su orientación sexual durante la campaña electoral, la victoria de Pappas, casado con un hombre, supone un avance tras la ofensiva de la Administración de Donald Trump contra los derechos de las personas LGTBIQ+, especialmente contra la comunidad trans.

El futuro senador ha sido miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2019.

En 2012, la demócrata de Wisconsin Tammy Baldwin se convirtió en la primera persona LGTBIQ + de la historia del Senado de Estados Unidos.

El primer legislador de la Cámara de Representantes en hacer pública su homosexualidad fue Barney Frank, demócrata de Massachusetts, a finales de los años ochenta.