El demócrata Roy Cooper derrotó el martes al expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Michael Whatley, y volteó el escaño de senador por Carolina del Norte, en las elecciones legislativas de medio mandato, según medios estadounidenses.

Las cadenas televisivas NBC y ABC le dieron el triunfo a Cooper, lo que representaría un avance más para los demócratas que en el Senado actual (53 republicanos y 45 demócratas).

Aunque el Partido Republicano ya había dado por perdido el escaño días antes de los comicios, la contienda estuvo muy disputada durante buena parte de la campaña.

Se trata del primer escaño que los demócratas arrebatan a los republicanos en esta noche electoral de los comicios de medio mandato.

Para conquistar la mayoría en la Cámara Alta, los demócratas necesitan además arrebatar a los republicanos al menos cuatro de los seis estados en disputa: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.

También deben conservar su escaño por Míchigan, donde las encuestas apuntan a una contienda ajustada.