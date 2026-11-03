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Resumen

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El candidato al Senado de Estados Unidos y exgobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, habla en un acto de campaña el 1 de noviembre de 2026. (Allison Joyce/Getty Images/AFP).
El candidato al Senado de Estados Unidos y exgobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, habla en un acto de campaña el 1 de noviembre de 2026. (Allison Joyce/Getty Images/AFP).
/ ALLISON JOYCE
Por Agencia AFP, Agencia EFE

El demócrata Roy Cooper derrotó el martes al expresidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Michael Whatley, y volteó el escaño de senador por Carolina del Norte, en las elecciones legislativas de medio mandato, según medios estadounidenses.

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