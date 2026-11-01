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Resumen

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Detalle de un símbolo de votación con la bandera de Estados Unidos en un centro de sufragio en el barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles, California, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Michael Yanow/NurPhoto vía AFP).
Detalle de un símbolo de votación con la bandera de Estados Unidos en un centro de sufragio en el barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles, California, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Michael Yanow/NurPhoto vía AFP).
/ MICHAEL YANOW
Por Agencia EFE

A dos días de las elecciones de medio mandato, el Partido Demócrata cuenta con una ventaja de siete puntos porcentuales frente a los republicanos en la pugna por el control del Congreso de Estados Unidos, impulsado por el descontento de los votantes y un récord de desaprobación hacia la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según una encuesta nacional publicada este domingo por la cadena NBC News.

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