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Resumen

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Los votantes sufragan en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
Los votantes sufragan en las elecciones de medio término en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

La oposición demócrata necesita arrebatar a los republicanos tres escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para hacerse con el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes en Estados Unidos.

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