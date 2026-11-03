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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras aterrizar en el Aeropuerto Regional de Dubuque a bordo del Air Force One, en Dubuque, Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras aterrizar en el Aeropuerto Regional de Dubuque a bordo del Air Force One, en Dubuque, Iowa, el 1 de noviembre de 2026. (Andrew Harnik / Getty Images vía AFP)
/ ANDREW HARNIK
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra Fox News por una encuesta publicada por la cadena sobre las elecciones de medio mandato en las que ve “un ataque premeditado” contra sus políticas.

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