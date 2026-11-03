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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin de las elecciones de mitad de mandato en Corpus Christi, Texas, EE.UU., el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin de las elecciones de mitad de mandato en Corpus Christi, Texas, EE.UU., el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
/ LAURA BRETT
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese “arrasado”, según escribió en una publicación de Truth Social.

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