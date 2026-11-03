Resumen
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese “arrasado”, según escribió en una publicación de Truth Social.
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